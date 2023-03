Sardoncini grigliati ad alta quota La Regina fa festa in Val di Pejo

Grazie ad una nutrita rappresentanza cattolichina ed una speciale degustazione in alta quota di piada e sardoncini, domenica la Regina dell’Adriatico ha fatto promozione nella Val di Pejo della nuova stagione turistico-balneare. Una attività che dà seguito al progetto ’Mare & Monti’, nato dai rapporti di amicizia ed istituzionali tra le amministrazioni di Cattolica e Peio. L’appuntamento in Trentino ha visto partecipare la sindaca Franca Foronchi ed il vicesindaco ed Assessore al Turismo Alessandro Belluzzi, in sinergia con gli operatori economici cittadini. Ma le tappe cattolichine proseguiranno anche nei prossimi mesi, "una iniziativa analoga a quella di Pejo – così il vicesindaco – la proporremo il 15 e 16 aprile in Valseriana, anche qui grazie ad una amicizia che va avanti da tempo con l’amministrazione di Ardesio ed altri Enti della provincia. Inoltre, stiamo programmando una trasferta in Ungheria, innanzitutto per tenere saldi i rapporti con l’amministrazione gemellata di Debrecen e per puntare sul collegamento aereo tra Budapest e il Fellini".