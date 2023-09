Sartini concede il bis: apre la Gastroteca

Dopo aver abbassato la serranda, qualche mese fa, dello storico ristorante Righi sul Pianello, lo chef stellato Luigi Sartini è pronto per un’altra avventura. Domani si alza il sipario sulla ‘Gastroteca di Casa Sartini’ (inaugurazione alle 17 in via del Bando a Borgo Maggiore). Un’avventura di famiglia. Interior design, arredi e spazi espositivi sono stati creati dalla moglie dello chef, Francesca. A dirigere e gestire il nuovo negozio ‘Gourmand’ sono invece la figlia Melania e il suo compagno di vita e lavoro, nonché sommelier, Lorenzo Tasini e la supervisione costante di mamma Francesca. Mentre a Luigi Sartini rimane la grande responsabilità di lavorare nel backstage della Gastroteca: la cucina. A lui il compito, insieme alla sua brigata, di preparare le paste fresche, i menù e le specialità del giorno, da mettere a disposizione dei clienti. "Ho sempre avuto il desiderio di condividere, non solo nel mio ristorante, materie prime, prodotti, vini, creazioni di grandi artigiani del cibo, che sono da sempre la base della mia cucina – spiega Sartini, per tredici anni consecutivi dal 2008 al 2022 una stella Michelin nel suo ristorante sammarinese – Cercavamo nuovi spazi per i nostri uffici, il nostro magazzino, la nostra attività di catering e di asporto sono sempre in crescita e abbiamo trovato una struttura, che contiene anche lo spazio per una cucina e per un negozio. Inevitabile pensare e realizzare la nostra Gastroteca". "A San Marino, ma anche in riviera e Montefeltro mancava qualcosa. Ci sono ottimi chef e locali, ma botteghe e negozi, con obiettivo alta qualità di prodotti del territorio e italiani, sono troppo pochi – sottolineano Melania e Lorenzo – Dietro la Gastroteca c’è un lungo lavoro di selezione e scelta. Abbiamo visitato, cantine, caseifici, incontrato mastri casari e norcini e la nostra vetrina è il frutto di questo lavoro. Naturalmente abbiamo messo al centro del nostro bancone Romagna e Montefeltro, ma insieme al meglio del nostro territorio, vogliamo accompagnare le persone in un viaggio enogastronomico in cui incontrare gli artigiani del cibo italiani. Siamo una vetrina per piccoli e piccolissimi produttori, che altrimenti sarebbe difficile scoprire e gustare".