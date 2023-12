Buttano sassi dal cavalcavia, paura tra gli automobilisti: due 15enni denunciati

Misano Adriatico (Rimini), 30 dicembre 2023 - Torna l'incubo dei sassi gettati dal cavalcavia. L'allarme è scattato a Misano Adriatico, dove i carabinieri hanno individuato e segnalato due quindicenni italiani per presunti atti di "danneggiamento" e "getto pericoloso di cose". I giovani sono accusati di aver lanciato pietre giù dal cavalcavia di via del Mare, mettendo a repentaglio la sicurezza degli automobilisti in transito. L'azione dei carabinieri è scaturita dalle denunce presentate da tre cittadini, i quali, in occasioni diverse, hanno riportato di essere stati colpiti da sassi dopo essere transitati attraverso il sottopasso di via del Mare. I danneggiamenti riportati riguardano principalmente parabrezza e carrozzeria delle vetture coinvolte. Le indagini sono scattate quando i militari dell'Arma hanno avviato una serie di servizi di appostamenti. Giovedì scorso, finalmente, sono stati individuati i due giovani, che dalla sopraelevazione di via del Mare lanciavano pietre in direzione delle automobili e contro una cabina elettrica presente sul luogo. I due giovani sono stati fermati e identificati dai carabinieri. In seguito, hanno consegnato spontaneamente i propri telefoni cellulari, i quali sono stati sottoposti a sequestro per approfondimenti investigativi. Nei dispositivi sono stati rinvenuti video registrati dai giovani mentre compivano le loro precedenti azioni vandaliche. In relazione a tali fatti, i carabinieri hanno deferito in stato di libertà i due giovanissimi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Bologna. Attualmente, sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati all'individuazione di eventuali co-indagati.