Sassofeltrio piange Bruno Ciucci. Guidò il comune in Emilia-Romagna

Si è spenta all’età di 77 anni una delle figure politiche più rappresentative della storia passata e presente del comune di Sassofeltrio. La cittadina incastonata sul confine tra la Romagna e le Marche, ha infatti detto addio venerdì al proprio ex sindaco Bruno Ciucci. A darne notizia sono state le figlie Sara, Gloria e Chiara, annunciando che oggi alle 20 si terrà la veglia funebre nella chiesa piccola di Sassofeltrio. Il funerale, invece, avrà luogo domani nella chiesta parrocchiale di Sassofeltrio, partendo dall’abitazione dell’ex sindaco Ciucci in via Angelo Battelli, 3. La santa messa si celebrerà a partire dalle 10 e seguirà l’accompagno della salma al cimitero cittadino.

Sassofeltrio saluta così un sindaco il cui ricordo affettuoso è subito permeato dai numerosi messaggi di cordoglio spuntati sui social, dove Bruno Ciucci viene ricordato come "un uomo giusto, che si è sempre speso per il bene comune e mai per interesse personale. Ci lascia un ottimo amministratore, una bella persona e una guida sicura".

Ciucci, che si trovava ora in consiglio, era stato eletto sindaco di Sassofeltrio nel 2016, quando collezionò il 60,8% dei voti. Fu proprio Ciucci il primo cittadino alla guida del comune di Sassofeltrio quando nel maggio del 2021 il voto del Senato sancì il passaggio del comune nel territorio della provincia di Rimini, insieme con Montecopiolo, e quindi il passaggio dalle Marche all’Emilia-Romagna. Il mandato da sindaco di Bruno Ciucci si concluse poi poco dopo, alle elezioni sempre del 2021, quando l’amministratore venne battuto da Fabio Medici.

Ora la comunità del piccolo comune si stringe intorno alla famiglia per ricordare il proprio politico di lungo corso spentosi all’età di 77 anni.