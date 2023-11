Sbaglia la dose di insulina. Salvata dai vigili del fuoco

A dare l’allarme è stata la figlia. Non riusciva a parlare al telefono con i genitori e, per il timore che fosse accaduto loro qualcosa di grave, ha dato l’allarme. Il sospetto era fondato. La madre, anziana e malata di diabete, si era sentita male ed era svenuta a terra. E il padre, anche lui malato, non poteva chiedere aiuto. È stato provvidenziale ieri mattina l’intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118 in un’abitazione in via Visconti. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia di Stato.

L’allarme è scattato poco prima delle 11, quando i carabinieri hanno ricevuto la telefonata della figlia della coppia. Ai militari la donna, che vive fuori Rimini, ha spiegato che era dal mattino che provava a parlare con i genitori, ma nessuno a casa rispondeva al telefono. Le forze dell’ordine a quel punto sono andate sul posto. Una pattuglia della polizia si è presentata in via Visconti, nessuno rispondeva e a quel punto gli agenti hanno chiamato il 118 e i vigili del fuoco, che sono entrati nell’abitazione della coppia dopo aver rotto una finestra. Una volta all’interno della casa hanno ritrovato la donna a terra. Era priva di sensi. I sanitari l’hanno prima curata e stabilizzata sul posto e poi l’hanno portata in ospedale, per eseguire tutti esami e gli accertamenti del caso.

L’anziana salvata in via Visconti, com’è emerso, è stata vittima di un malore. Non è da escludere che a causarlo sia stato un errato dosaggio di insulina. Fortunatamente la donna non è più in pericolo di vita, le sue condizioni sono migliorate nel corso della giornata.