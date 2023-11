"Sbagliato ‘assolvere’, la violenza è razionale"

"Quella parola, assoluzione, è irricevibile". Donato Piegari è psicologo, vicepresidente dell’associazione DireUomo che segue gli uomini maltrattanti. E’ tra i professionisti che intervengono sugli uomini che finiscono per essere stalker e pericolosi.

Piegari, sui socal ha scritto un duro attacco nei confronti della giustizia dopo la sentenza.

"Sono arrabbiato. Sono una persona con una indole mite, ma certe cose non sono accettabili"

Si riferisce al proscioglimento?

"Non è accettabile che si continui a considerare la violenza come patologica. Accade in Italia ed anche all’estero".

Non la convince l’infermità mentale?

"La violenza è una espressione di razionalità. Al giorno d’oggi non si può ancora sentire parlare di raptus. Ma quello che accade è il contrario. Tendiamo a creare un distanziamento nei conforti del soggetto. Diciamo che ha le rotelle fuori posto. Così si crea un giustificativo".

Avrebbe preferito il carcere per Raffaele Fogliamanzillo?

"Non è una questione di cella. Se fosse per me il carcere si potrebbe anche abolire per attività che siano realmente abilitanti, a favore della collettività".

Ritiene che la sentenza possa ‘sollevare’ altri uomini violenti da ciò che intendono fare?

"Raramente il femminicida si pente. Qui il problema non è per gli uomini violenti, ma per i giovani, le persone e la comunità. Quel termine ‘assoluzione’ appare un modo per auto assolversi. Al contrario la violenza è sempre una scelta".

Non ammette alternative?

"Nella mia ventennale esperienza psichiatrica le posso dire che nei pazienti psichiatrici il pericolo è di farsi del male. I casi di violenza su altri individui sono rarissimi. Ma noi tutti facciamo fatica ad accettare il fatto, così individuiamo delle patologie che lo avrebbero provocato".

Cosa dovremmo fare?

"Riflettere sulle violenze di genere. Tutti, istituzioni incluse. Serve una riflessione profonda. Oggi termini quali ‘delirio di gelosia’ non possono più essere accettati. Sono parole inadeguate. Serve una riflessione profonda".

Andrea Oliva