"Sbagliato aumentare le tasse Per evitarlo l’alternativa c’è"

"Si può evitare il taglio delle tasse, ma la maggioranza ha stralciato il nostro emendamento". L’opposizione boccia la manovra di bilancio della giunta e offre una soluzione alternativa "per evitare di mettere le mani in tasca ai riccionesi, cosa invece che questa sinistra ha subito voluto fare a soli sei mesi dalle elezioni". A presentare la manovra ‘alternativa’ sono le civiche di minoranza (Lista Caldari, lista Renata Tosi, e Renata Tosi con Noi Riccionesi) assieme a Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega. "Questa maggioranza aumenta l’imposta di soggiorno per ricavarne 800mila euro in più, e fa ricadere l’aumento della Tari (altro milione di euro) tutta sui riccionesi". Secondo l’opposizione i denari in questione andrebbero ricavati diversamente, ed anzi si riuscirebbe a ottenere un fondo con il quale evitare anche i tagli pesanti a Turismo, Polizia Locale, Cultura e Sport. La proposta è la seguente: si possono recuperare 2,4 milioni di euro dalla dismissione delle quote in Farmacie comunali Riccione spa, Amir, Start Romagna e Pmr; in aggiunta "si può recuperare 1,4 milioni i euro dalle imposte evase, come l’Imu. Non comprendiamo in base a quale criterio sia stata dimezzata in bilancio la quota relativa al recupero dell’Imu evasa, questo significa astenersi dal recuperare l’evasione fiscale" attacca Elena Raffaelli. Con i 3,8 milioni di euro ricavati secondo la minoranza si potrebbero non aumentare l’imposta di soggiorno, azzerare l’aumento della Tari in bolletta per cittadini e imprese e "scongiurare il taglio di 315mila euro al Turismo, 342mila euro alla Polizia locale, 315mila euro alla Cultura e 128mila allo Sport. Inoltre ne rimarrebbero anche per dare contributi alle famiglie contro il caro energia, "aiutare la Caritas interparrocchiale che si sono dimenticati, mentre noi lo facevamo", e offrire uno ‘sconto’ alle botteghe storiche.

L’attenzione finisce anche sulle spese del Natale. "Abbiamo chiesto come hanno utilizzato un fondo di 963mila euro per il Turismo – riprende Raffaelli -, ma non ci hanno voluto rispondere". Quella della maggioranza è una "manovra che prende in giro i riccionesi – ribatte Stefano Caldari -. Tagliano tra Sport, Cultura e Turismo 800mila euro, ma al tempo stesso aumentano l’imposta sui turisti. Finisce che useranno questi soldi in più per chiudere il bilancio dell’Ente, come facevano loro un tempo con i mutui del Palas". Bocciato anche il piano degli investimenti e opere pubbliche previsto dalla giunta. In primo luogo "la riqualificazione della Reggiana, di cui si sono perse le tracce - dice Laura Galli -. Va finanziato con la vendita delle Bertazzoni". Bocciato anche il project financing per il parcheggio Ugo La Malfa.

a.ol.