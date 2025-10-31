Sbalzato dopo lo schianto: grave un centauro

Un motociclista di 50 anni, residente a San Clemente, è finito d’urgenza all’ospedale ’Bufalini’ di Cesena dopo un grave incidente avvenuto nella mattinata di ieri a Riccione, all’incrocio tra via Riva del Garda e via Coriano. L’uomo, in sella a una Triumph di grossa cilindrata, si è scontrato con una Skoda guidata da un giovane di 20 anni, residente in provincia di Modena. L’impatto, avvenuto poco prima delle 10, è stato violentissimo e ha fatto volare il motociclista per diversi metri sull’asfalto.

Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale di Riccione – accorsa immediatamente sul posto per occuparsi dei rilievi e della gestione del traffico – pare che la Skoda stesse uscendo da via Riva del Garda per immettersi su via Coriano, in direzione del centro città, proprio mentre la moto sopraggiungeva verso Rimini. L’urto è stato inevitabile: la moto, dopo l’urto, ha terminato la sua corsa a diversi metri di distanza, ridotta a un ammasso di lamiere. L’esatta dinamica dello scontro è comunque ancora al vaglio degli agenti intervenuti sul posto.

In pochi minuti sono arrivati i soccorritori del 118, con ambulanza e automedica. Dopo una prima valutazione, i sanitari hanno disposto la chiamata dell’eliambulanza da Ravenna per il trasferimento urgente del ferito. L’uomo, che avrebbe riportato una grave lesione al piede e traumi multipli agli arti inferiori, è stato intubato e stabilizzato prima del volo verso Cesena, dove è stato ricoverato in codice di massima urgenza. Stando a quanto emerso, il 50enne non sarebbe tuttavia in pericolo con il personale sanitario che al momento si riserva la prognosi.

Nel frattempo, gli agenti della polizia locale hanno delimitato l’area e avviato i rilievi per accertare con precisione la dinamica dell’incidente. Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata sono durate oltre un’ora, causando rallentamenti al traffico lungo via Coriano e nelle strade limitrofe.

La Triumph è rimasta distrutta sull’asfalto, mentre la Skoda ha riportato danni evidenti alla parte anteriore. Il conducente dell’auto è stato ascoltato dagli agenti per la ricostruzione dei fatti e successivamente accompagnato anche lui in pronto soccorso per accertamenti sanitari. Saranno ora i rilievi planimetrici, insieme alle testimonianze dei presenti e alle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, a chiarire la dinamica dello scontro e le eventuali responsabilità.

L’incrocio tra via Riva del Garda e via Coriano è rimasto chiuso per consentire i rilievi e la rimozione dei veicoli coinvolti, mentre la circolazione è stata deviata sulle vie adiacenti fino al completo ripristino della sicurezza stradale.