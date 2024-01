Sbandati e irregolari come ospiti. Due hotel a rischio chiusura

Un’argine al degrado. Quello scoperto a dilagare per le camere e le hall di due hotel di Marina Centro (tra piazzale Kennedy e viale Tripoli) che ieri mattina sono finiti al centro di un blitz interforze coordinato dalla questura di Rimini, ma a cui hanno partecipato anche i carabinieri dell’Ispettorato del lavoro, i vigili del fuoco e la polizia locale con l’impiego delle loro unità cinofile. Un massiccio dispiegamento di agenti e militari che ha portato a setacciare ogni angolo delle due strutture ricettive già messe sotto la lente dalle forze dell’ordine nei giorni precedenti perché risultate essere rifugio per ospiti dediti ad attività delittuose.

Il bilancio dell’imponente controllo messo in campo ha portato quindi all’identificazione di una sessantina di persone che si trovavano negli hotel, di cui 45 stranieri e molti dei quali soggetti già noti alle forze dell’ordine per precedenti di polizia. Nelle rispettive aree di competenza dei corpi intervenuti sono state rilevate diverse irregolarità. Nello specifico, la polizia amministrativa ha rilevato la presenza di ospiti non registrati e l’ufficio immigrazione ha accompagnato in questura due stranieri sorpresi senza documenti e irregolari sul territorio.

I militari dell’Arma dei carabinieri dell’Ispettorato del lavoro invece hanno potuto accertare in uno dei due hotel la presenza di un lavoratore impiegato pur non essendo regolarizzato e per questo è stata fatta alla gestione della struttura ricettiva una sanzione amministrativa per oltre diecimila euro.

Non è finita qui. Quanto è stato scoperto durante il maxi blitz porterà in questi giorni a ulteriori verifiche a seguito delle quali potrà infine arrivare anche la sospensione della licenza e quindi chiusura temporanea delle strutture. A pesare in tal senso è il fatto che i vigili del fuoco hanno inoltre riscontrato alcune irregolarità degli impianti e dei sistemi antincendio e la polizia locale ha invece compiuto verifiche del caso sugli aspetti amministrativi relativi alle competenze comunali e alle licenze.

Nell’ambito poi di ulteriori controlli compiuti sempre dalla polizai di Stato è stato accertato quindi un collegamento abusivo effettuato dal titolare di uno dei due hotel alla rete pubblica di energia elettrica, come risultato di un ulteriore servizio svolto dagli agenti della questura insieme ad Enel. È questo il bilancio del servizio messo in campo con l’obiettivo di prevenire e contrastare i fenomeni di degrado urbano, nonché arginare i reati contro il patrimonio e lo spaccio di sostanze stupefacenti in città e, nello specifico del caso, a Marina Centro.