Sbandieratori e musicisti per celebrare il National day di San Marino in Giappone

Una giornata ricca di appuntamenti. La Giornata Nazionale di San Marino a Expo Osaka 2025, sottolineata nella sua importanza dalla presenza dei Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi e dal segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, rappresenta la più alta e importante opportunità per San Marino di condividere con il mondo la propria identità culturale e la sua millenaria storia di libertà e di indipendenza. L’evento celebrativo è iniziato con la visita ufficiale da parte dei Reggenti e della delegazione al padiglione di San Marino e a quello dell’Italia. Poi anche a quello della Santa Sede dove è esposta la ‘Deposizione di Cristo’, tra i più noti capolavori di Caravaggio. Successivamente la delegazione istituzionale ha visitato il padiglione dell’Arabia Saudita che nel 2030 ospiterà a Riyadh la prossima Esposizione Universale. La National Day Hall, la cerimonia del San Marino National Day, è stata preceduta dalla parata degli sbandieratori della Federazione balestrieri sammarinesi e aperta con l’alzabandiera, gli inni nazionali e i discorsi ufficiali. Il programma di celebrazioni è proseguito con il concerto dell’Istituto musicale sammarinese ‘The Universal Language of Music: San Marino in Japan’ con l’esibizione del celebre violinista Ikuko Kawai, nominata ambasciatrice del Padiglione San Marino. Ad animare le vie di Expo l’emozionante spettacolo della Federazione sammarinese balestrieri. La giornata si è conclusa con la visita al Padiglione del Giappone.