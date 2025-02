Sbarca l’impero del pollo fritto. Il ristorante Kfc aprirà a giugno: "Investimento da oltre 3 milioni"

Ruspe in azione a Rimini per realizzare il primo ristorante di Kentucky fried chicken in Riviera. I lavori sono partiti il 15 gennaio e stanno andando avanti a un ritmo spedito. Il locale della maxi catena americana, fondata nel 1952 dal colonnello Harland Sanders e diventata famosa in tutto il mondo per il suo pollo fritto, sorgerà lungo l’Adriatica vicino alla rotonda tra le vie Coriano e Montescudo. Lo sbarco di Kfc è stato reso possibile dall’operazione condotta dalla società immobiliare della famiglia Sivieri, proprietaria dei negozi di abbigliamento 71 Jeans a Rimini. I Sivieri hanno acquistato l’area (dove sorgeva una casa colonica) lungo la Statale 16, per realizzare lì il Kentucky fried chicken e anche un nuovo Caffè Pascucci.

"Proprio la settimana scorsa abbiamo firmato il contratto d’affitto con Kentucky fried chicken – fa il punto Francesco Sivieri – Intanto, un mese fa, abbiamo finalmente cominciato i lavori. Siamo all’inizio, ma stiamo andando avanti piuttosto velocemente". L’obiettivo iniziale era quello di aprire il ristorante di Kfc e il bar Pascucci entro Pasqua. Poi i tempi si sono allungati. "In questo momento non sappiamo dire con precisione quando apriremo. Certamente, se i lavori procederanno senza intoppi, si cercherà di inaugurare le attività a giugno, in tempo per la stagione estiva. Se invece si arriverà lunghi con i lavori, allora si attenderà settembre per l’apertura". Il Kfc sarà realizzato in un edificio di 350 metri quadrati, mentre il Caffè Pascucci occuperà uno stabile di 150 metri quadrati. Il progetto per la costruzione dell’intero complesso è coordinato dall’architetto Umberto Bonoli. Nel parcheggio a servizio dei locali sarà realizzata inoltre una stazione per la ricarica delle auto elettriche.

Ora non resta che correre con i lavori, cercando di provare ad aprire in tempo per l’estate. "Abbiamo creduto da subito a questo progetto – conclude Sivieri – Lo testimonia anche l’investimento complessivo per i due locali, che supera i 3 milioni di euro. Lo sbarco di Kentucky fried chicken sarà una bellissima novità per Rimini".

Manuel Spadazzi