Sbarcano migranti, quattro in arrivo a Rimini

È confermato per oggi l’arrivo al porto di Ravenna della nave Humanity 1 della ong "SOS Humanity", con a bordo 69 migranti soccorsi al largo della Libia nei giorni scorsi. Saranno accolti in varie città della Regione, inclusa Rimini, che darà il benvenuto a quattro richiedenti asilo stranieri. Nella tarda mattinata di ieri la nave si trovava a circa 53 miglia nautiche (100 chilometri) dalla costa del Molise, di fronte al porto di Termoli, e a 185 miglia nautiche (340 chilometri) da Ravenna. In vista dello sbarco di oggi, intanto, è stato deciso il riparto dei migranti nelle nove province dell’Emilia-Romagna. A Ravenna resteranno tutti i minori stranieri non accompagnati e le persone che potrebbero aver bisogno di ricovero in ospedale. Per quanto riguarda gli altri migranti, 12 saranno inviati a Bologna e altrettanti a Modena, sei a Forlì-Cesena e a Reggio Emilia, cinque a Parma, quattro a Ferrara e a Rimini, tre a Piacenza. A bordo della nave, la maggior parte delle persone è di giovane o giovanissima età: 20 sono i minorenni non accompagnati (14-17 anni), 32 hanno tra i 18 e i 25 anni, 14 sono nella fascia d’età 26-40 anni. C’è una sola donna, gli altri sono tutti uomini. Per quanto riguarda la provenienza, 30 migranti su 69 vengono dal Sudan, proprio in questi giorni teatro di una guerra di potere interna e scontri tra l’esercito ordinario e gruppi paramilitari, dopo il colpo di Stato del 2021. A bordo della Humanity 1 ci sono poi 10 persone provenienti dalla Nigeria, insieme ad altri migranti partiti da Eritrea, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Mali, Niger, Senegal, Sud Sudan e Togo. Quello della nave della SOS Humanity sarà il terzo sbarco al porto di Ravenna dopo i due della Ocean Viking, avvenuti il 31 dicembre e il 18 febbraio.