Sbarcato il ’Nastro Rosa tour’. Domani la premiazione di tappa

Da Venezia a Cattolica, dalla Serenissima alla Regina. La grande regata della “Marina Militare Nastro Rosa Tour, il giro dell’Italia a vela” è infine arrivata in città. La maxi regata è approdata in città ieri e salperà domani, quando volgerà quindi la sua rotta altrove, per continuare lungo la rotta di 10 tappe del Nastro Rosa tour.

Ieri in occasione dell’arrivo si è aperto il ciclo di incontri con l’Open day Fiv. sempre dalle ore 9.30 alle 12.30, Open day Fiv su “Il mare, il vento, la barca a vela”. Domani continueranno gli incontri, talk e tavole rotonde con numerosi ospiti. Domani invece per l’ultimo giorno, si riparte sempre dalla mattina con l’Open day Fiv dalle ore 9.30 alle ore 12.30, su “Il mare, il vento, la barca a vela”.

Alle ore 17, l’Acquario di Cattolica presenterà il progetto “Delfini metropolitani con il Nastro rosa”. Alle ore 18, si terrà la cerimonia di premiazione della 1 tappa e inaugurazione del Tour per salutare la regata prima che torni a veleggiare verso le prossime destinazioni.