Sbarchi incontrollati di migranti e rifugiati Ma la colpa dei decessi è degli scafisti

Gentilissimo Carlino, a parte che devo ancora capire il perché dell’aumento degli sbarchi dopo che il governo del centrodestra, (che era contrario a questi sbarchi selvaggi) è andato al potere. Viene da pensare che qualcuno sia andato oltremare ad invogliare le partenze. Altri 41 morti in mare, anche per questi addosserei la colpa a quelli che sono favorevoli appunto a questi sbarchi. Se si fosse ascoltato Matteo Salvini, tutti i morti degli ultimi tempi non ci sarebbero stati, sono gli scafisti stessi a farli annegare.

Riccardo Ducci