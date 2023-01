Sbarra delle discordia, Corbucci ‘atterra’ in tribunale

Nuovo capitolo nel braccio di ferro tra l’amministratore delegato della società che gestisce l’aeroporto, Leonardo Corbucci, e l’Aero Club di Rimini, nella figura dell’ex presidente Fabio Falsetti (assistito dall’avvocato Marianna Mordini). Il 13 dicembre scorso, davanti ai giudici del Collegio di Rimini, ha avuto inizio il processo che vede Corbucci accusato di violenza privata e rifiuto di atti di ufficio. Tutto ruota attorno alla decisione di posizionare una sbarra che, secondo gli inquirenti, avrebbe impedito l’accesso all’unica via che conduce alla sede dell’Aero Club. La battaglia era approdata anche davanti al Tar, con una prima sentenza che aveva dato ragione ad Airiminum, successivamente ribaltata dai giudici del Consiglio di Stato. Nella primavera del 2021 il gip del tribunale di Rimini aveva anche emesso un provvedimento di sequestro preventivo della sbarra finita al centro dell’inchiesta. Stando alle ipotesi di reato formulate dalla Procura, tramite il posizionamento dello sbarra Corbucci avrebbe impedito ai membri ai tesserati dell’Aeroclub di raggiungere con i propri veicoli l’area di pertinenza dell’associazione e di usufruire del parcheggio gratuito a loro riservato. Inoltre, si sarebbe rifiutato di rilasciare ai soci dell’Aero Club i badge che avrebbero consentito l’apertura della sbarra e i tesserini di ingresso aeroportuali con scadenza quinquennali. Ipotesi che però vengono contestate dal legale di Corbucci, l’avvocato Roberta Guaineri del foro di Milano. "La querelle con l’Aero Club - premette il legale – ha a nostro modo di vedere contorni attinenti più all’ambito civile che a quello penale. Detto ciò, riteniamo di poter dimostrare l’infondatezza delle accuse che vengono mosse e il fatto che nessun reato sia stato commesso dal mio assistito. Anzitutto, rispetto al presunto impedimento derivante dal posizionamento della sbarra, manca il presupposto del carattere di urgenza. Inoltre, non è corretto affermare che è stato impedito l’accesso alla zona di pertinenza dell’associazione all’interno dello scalo aeroportuale, che era comunque raggiungibile. L’ingresso è stato consentito attraverso un numero limitato di badge, in linea con le indicazioni di Enac". La prossima udienza si svolgerà il 16 maggio: in aula saranno ascoltati i testimoni. Le tensioni tra Airiminum e Aero Club avevano portato, in passato, anche ad una denuncia per diffamazione, presentata da Corbucci contro Falsetti.