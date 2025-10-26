Sbatte col furgone e muore due giorni dopo

Non ce l’ha fatta Pietro Gentili, l’86enne di Novafeltria che mercoledì scorso era rimasto coinvolto in un incidente stradale a Talamello, lungo via Alberti Ferrara. Dopo due giorni di agonia nel reparto di Terapia intensiva del "Bufalini" di Cesena, dove ha lottato tra la vita e la morte, il suo cuore ha smesso di battere. Era stato trasportato lì d’urgenza, in elisoccorso, dopo che il suo camioncino si era schiantato contro il muro di un’abitazione. Nell’incidente, stando a quanto emerso, non sono stati coinvolti altri veicolo a parte il furgone condotto dall’86enne. Dopo quasi 48 di ricovero, l’altro ieri i sanitari dell’ospedale cesenate non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, che sono intervenuti subito sul posto e si sono occupati dei rilievi, l’uomo stava percorrendo un tratto di strada che conosceva bene, in via Alberti Ferrara. Era uscito da una stradina sterrata in discesa per immettersi sulla via principale. Poi qualcosa è andato storto. Forse un malore, forse una distrazione o un guasto meccanico: il camioncino ha proseguito la sua corsa senza controllo fino all’impatto con il muro di un’abitazione. Il boato aveva richiamato l’attenzione dei residenti, che erano accorsi subito in strada per prestare i primi soccorsi trovandosi davanti all’uomo privo di conoscenza ancora all’interno dell’abitacolo del mezzo. Poco dopo, sul posto erano arrivati i sanitari del 118, che avevano richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. I medici avevano fatto di tutto per stabilizzarlo, ma il trauma riportato era troppo esteso. Dopo due giorni di lotta, Pietro si è spento, lasciando un grande vuoto nella comunità di Novafeltria e in tutta la Valmarecchia. La notizia della sua morte si è sparsa rapidamente in paese. I fatti sono avvenuti sulla via Alberti Ferrara, la strada che collega Cà Fusino a Campiano e che viene usata come scorciatoia per bypassare la strada Marecchiese. I funerali di Pietro Gentili si svolgeranno domani alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Novafeltria, mentre questa sera la comunità si ritroverà per una veglia funebre in suo ricordo. Sarà l’occasione per stringersi attorno ai familiari e salutare un uomo che, con la sua presenza discreta, aveva saputo farsi voler bene da tutti. Intanto, l’indagine sull’incidente prosegue. I carabinieri stanno cercando di chiarire con esattezza le cause dello schianto, anche attraverso i rilievi effettuati sul luogo e l’esame del mezzo. L’ipotesi più probabile resta quella di un malore improvviso alla guida, ma al momento nessuna pista è esclusa.