Sbatte con la moto Grave centauro

Un urto violentissimo, uno scontro tra un’auto modello Ford e una moto da strada si è verificato ieri pomeriggio intorno alle 15 sulla via Vecchia Emilia in località La Giola a Santarcangelo. Qui un’auto guidata da un uomo di 57 anni si è scontrata, per cause ancora in via di accertamento da parte degli agenti della polizia locale intervenuta, con una motocicletta alla cui guida si trovava un uomo di 37 anni. A seguito dell’incidente entrambe le persone coinvolte sono rimaste ferite, ma mentre sin da subito le condizioni dell’automobilista sono apparse meno gravi, il 37enne è stato trasferito invece all’ospedale ’Bufalini’ di Cesena in condizione di massima gravità per le ferite riportate nell’urto, la cui dinamica è in via di accertamento.