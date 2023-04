Sboccia il nuovo arredo ai Giardini dell’Alba

In zona Cesarini sono partiti i lavori per dotare anche i Giardini dell’Alba a Riccione di un nuovo arredo in vista della Pasqua. Il comitato aveva sollecitato già nelle settimane scorse l’amministrazione chiedendo le tempistiche dell’intervento e ieri sono partiti i lavori, con la sistemazione di nuove panchine, fioriere e transenne. "Come avevamo concordato con residenti e operatori - spiegano dall’amministrazione comunale -, portiamo il nuovo arredo alla porta nord d’accesso di viale Dante". I lavori verranno realizzati da Geat e dureranno pochi giorni per terminare entro il fine settimana. Oltre l’arredo, l’intervento servirà a rendere inaccessibile alle auto l’area dei Giardini dell’Alba, grazie al posizionamento di ringhiere. "Deve tornare a essere una piazza a uso pubblico vera e propria, mentre fino a ora è stata costantemente invasa dalle macchine". In viale Ceccarini stanno arrivando gli allestimenti pasquali. I lavori dovranno terminare per giovedì sera, evitando un venerdì di passione agli esercenti dell’isola pedonale. Verranno posizionati i 101 ulivi (come gli anni del Comune) e il gazebo centrale ospiterà un’installazione dove il verde si mescolerà con l’architettura e il design dando vita a uno spazio conviviale inedito. Tra piazzale Roma e il viale sbocceranno le essenze tipiche della macchia mediterranea tra mirti, corbezzoli, lavande, salvie e rosmarini.