Sboccia il sentimento. Ecco San Valentino tra petali e passione. I fiori parlano d’amore

"Rosa rossa pegno d’amore" ma anche tulipani, girasoli e calendule. San Valentino si festeggia con il proprio amato e soprattutto con un fiore. I fiorai di Rimini sono pronti per la giornata dell’amore tra composizioni, bouquet e centri tavola.

"Quello di San Valentino è un trend in continua crescita per noi – racconta Alessandro Berselli di ‘I Girasoli’ -. I tipi di clienti sono generalmente due, quelli che scelgono la tradizionale rosa rossa, magari confezionata con altri fiori o quelli che optano per fiori colorati come i tulipani, ranuncoli o addirittura piante. Alla fine questa è la ‘festa dell’ultimo momento’, infatti oggi ci aspettiamo un bel movimento in negozio. Il mio consiglio è quello di rimanere sul tradizionale, così non si sbaglia mai".

Lungo il Marecchia, da ‘Dalia Fiori’, invece si sceglie l’originalità. "Noi siamo conosciuti perché ricerchiamo ciò che fa più tendenza, dai centri tavola alle ‘barchette’ riempite di fiori, qui il cliente può dare spazio alla fantasia – dice Ilaria Bruno che gestisce il negozio di via Bastioni Settentrionali con le sorelle Federica e Roberta -. Chi entra qui vuole la novità, ma le classiche rose rosse non si abbandonano. Quelle a gambo lungo, di circa 90 centimetri, vengono 10 euro, mentre quelle più corte 5. Accontentiamo tutte le tasche insomma e soprattutto i gusti. Ci sono molte composizioni già pronte, così che le persone che non comprano spesso fiori possono farsi un’idea".

C’è chi invece di San Valentino ne ha visti tanti come ‘Morolli Fiori’, a Rimini dal 1967, quasi sessant’anni in cui i gusti in fatto di fiori sono cambiati profondamente. "Negli anni 90’ ad esempio andava di moda la rosa blu, ne vendevamo tantissime – ricorda Cristiano Morolli (foto in basso) -. Ora non se ne vedono quasi più, si è tornati al colore rosso. Anche i girasoli, che ora si trovano tutto l’anno, sono un fiore che va molto. Insomma per San Valentino ognuno ha i propri gusti, però si lavora bene, non sono più i numeri degli anni ’80, ma non ci si può lamentare. Ora ci godiamo questa giornata di grande lavoro e aspettiamo qualche ‘ritardatario’ dell’indomani".

