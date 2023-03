Sboccia la primavera con gli Offspring

Dai Camaleonti agli Offspring: eventi per tutti i gusti. Concerto del mitico gruppo italiano a Pasqua, con dj set ed esibizioni live nell’intera città. Poi il torneo Pecci di calcio giovanile, mercatini di primavera, Isola dei Curiosi, avvio della stagione del beach volley, la Borgata che Danza. E un’edizione del Bellaria Film Festival che aprirà i battenti nello storico Cinema Apollo. "Una città pronta a sbocciare grazie a un calendario di eventi, appuntamenti culturali e sportivi che saluteranno l’arrivo della bella stagione", segnala l’amministrazione comunale, che snocciola il calendario dopo il summit di ieri in municipio con i rappresentanti delle categorie. Si parte dalla "ricchissima programmazione di Pasqua, con cui la città riproporrà dall’8 al 10 aprile, in viale Ennio e lungo l’Isola dei Platani, la formula vincente della kermesse musicale diffusa con spettacoli, dj set ed esibizioni live, in cui spicca il concerto dei Camaleonti".

Pasqua che offre anche la 40esima edizione di una manifestazione nazionale di calcio giovanile, il Torneo Pecci, e che sarà seguita, il weekend successivo, dal ritorno proprio dei mercatini di primavera nell’Isola. Mercatini che saranno bissati, il 30 aprile ed il primo maggio, dal ritorno nel cuore di Bellaria dell’Isola dei curiosi, mercatino dedicato al prodotto tipico, all’artigianato artistico. Poi "l’avvio delle attività firmate Kiklos, per gli amanti del beach volley e non solo: prima manifestazione, con migliaia di partecipanti previsti, in programma l’ultima settimana di aprile". Fiume di eventi anche a maggio. "Appuntamento imperdibile e atteso, quello che si svolgerà dal 10 al 14 maggio: la 41esima edizione del Bellaria Film Festival – prosegue l’amministrazione – fiore all’occhiello della vita culturale di Bellaria Igea Marina e rinomata manifestazione dedicata al cinema indipendente". Con avvio all’Apollo, aperto nel 1925. L’antica sala, incastonata nel nuovissimo lungomare Raffaella Carrà, sarà location del fuorisalone d’avvio del Bff.

Dal 26 al 28 maggio torna la Borgata che Danza. Negli stessi giorni, "il prestigioso evento congressuale dell’assemblea generale Avis 2023, 89esima edizione di uno degli appuntamenti associativi più importanti a livello nazionale", che porterà al Palacongressi "centinaia di presenze". "Due mesi ricchissimi – conclude l’amministrazione – che accompagneranno la città all’avvio di una grande estate, con l’entrata nel vivo della programmazione approntata da Comune e Fondazione Verdeblu sotto le insegne Energy Bim, il claim scelto per la stagione 2023. Palinsesto impreziosito dai grandi live del Baky Bay: a partire dallo Slam Dunk Festival di inizio giugno, che porterà tra gli altri Sum 41, Rancid e Offspring".