Sbrighi, l’attore con la Valigia: "Sarò un tenente in Bulgaria"

Da un set all’altro. L’attore e regista Samuele Sbrighi ha quasi concluso le riprese di Tornando a Est, sequel del road movie Est - Dittatura last minute di Antonio Pisu. E presto lo si vedrà sul grande schermo con altri progetti. L’attore di Santarcangelo fa parte, nel film diretto da Pisu, di un ricco cast composto da Lodo Guenzi, Matteo Gatta e Jacopo Costantini, insieme a Cesare Bocci, Alexandra Vale, Caterina Gabanella e Pier Paolo De Mejo. Le riprese sono partite in Bulgaria e si stanno concludendo in questi giorni tra Cesena, Mercato Saraceno e San Marino. "Una bella avventura per la prima volta con Pisu – dice Sbrighi – e il produttore Maurizio Paganelli di Stradedellest Produzioni. Sono riusciti a fare un viaggio nel viaggio, coinvolgendo cast artistico e tecnico. Una bella squadra".

Qual è il suo ruolo?

"Nel viaggio a Sofia, i tre protagonisti Pago, Rice e Bibi avranno molto a che fare con il mio personaggio, il tenente Paolo Dinucci. Sarà un film coinvolgente tra sfortunate coincidenze, viaggi e colpi di scena".

È ambientato negli anni ’90.

"Sì, a due anni di distanza dalla caduta del muro di Berlino con tanto di tensioni internazionali".

Quando uscirà nelle sale?

"Dovrebbe essere pronto a fine anno".

Non è l’unico film che l’ha impegnata: com’è per lei questo 2024?

"Uno degli anni più belli, a livello professionale. E poi l’11 luglio uscirà un altro film che mi vede tra i protagonisti: L’anima salva di Federica Biondi. È un thriller che uscirà al cinema e poi sulle piattaforme in autunno. Con me nel cast ci sono Paolo Calabresi, Claudia Potenza, Arianna Becheroni e Simone Riccioni. Dopo l’estate uscirà sulla Rai la serie Kostas, dove sarò l’antagonista di Stefano Fresi. Una serie tutta ambientata ad Atene. E poi tante altre cose, non solo come attore ma anche con la mia accademia di artisti ‘La valigia dell’attore’ a Santarcangelo".

Ci racconti di più.

"È un centro di cinema e teatro, fondato da me nel 2016 oggi diventata uno dei centri di formazione di riferimento a livello regionale e nazionale per aspiranti attori di tutte le età. Oggi abbiamo iniziato anche a produrre film, con la società LVDA Film. A breve ci sarà l’uscita del film di Maurizio Zaccaro Fav e gli altri, realizzato da Centro Cinema: il cast è tutto composto da attori e staff de ‘La valigia dell’attore’, insieme a Marina Massironi. Un grande traguardo. Tra poco ripartiremo anche le selezioni per il nuovo anno di corsi".

Rita Celli