Scaccia i ladri a colpi di pistola Rimini: stavano rubando una cassaforte

I ladri fuggono a mani vuote e a gambe levate da via dei Cipressi alle Celle, in zona cimitero. A far desistere un gruppo di malviventi che ieri notte intorno alle 4 si sono intrufolati in un appartamento di una palazzina della strada sono stati gli spari, tre colpi a salve, esplosi dall’inquilino al piano di sopra della casa da cui i ladri stavano tentando di rubare una cassaforte antica del peso di circa tre quintali.

È questa la primissima ricostruzione di una notte di follia in zona cimitero, dove appunto in un appartamento al primo piano, di proprietà di un’anziana ottantenne che vive lì da sola, la banda di malviventi (due o tre, il numero preciso è in via di accertamento) si sarebbero introdotti forzando la serranda della cucina per poi andare dritti verso l’obiettivo: quella cassaforte da tre quintali che secondo quanto riferito dal figlio della vittima il gruppo avrebbe notato in precedenza. Sì, perché quello di ieri notte alle 4 è stato il secondo colpo in appena dieci giorni di distanza nella casa della signora 80enne. Una sequenza ravvicinata di furti, con nel primo caso un bottino di qualche banconota, che lascia pensare al doppio gesto della medesima banda.

Secondo la ricostruzione del figlio della donna, i ladri sarebbero quindi andati a colpo sicuro riuscendo a sollevare la cassaforte che si trovava poggiata a terra in un armadio. Ma il tentato furto non è passato inosservato. Il rumore provocato dai movimenti dei ladri nell’abitazione, infatti, ha svegliato l’inquilino al piano di sopra. È stato a questo punto che l’uomo, parente della vittima del furto, nel cuore della notte affacciandosi dalla finestra ha notato i malviventi sul cornicione della vicina, con la pesante cassaforte già trasportata al di fuori dell’abitazione. E quando nemmeno gli urli hanno sortito alcun passo indietro dei ladri sul cornicione, l’uomo, risultato essere anche un frequentatore del poligono di tiro, è tornato in casa, ha impugnato la propria pistola – che a quanto risulta è detenuta regolarmente per uso caccia – e ha sparato tre colpi a salve in aria per spaventare i ladri. A quel punto la banda di malviventi, terrorizzata dagli spari, è scappata a gambe levate abbandonandosi alle spalle il bottino.

Una notte da Far West che ha immediatamente portato sul posto gli agenti delle Volanti e la polizia scientifica per i rilievi di rito. Ora l’indagine sul tentato furto è passata nelle mani della Squadra mobile, mentre la polizia amministrativa è al lavoro per accertare la regolare detenzione dell’arma ed escluderne l’abuso da parte del vicino che ha sparato a salve in aria, mettendo in fuga i malviventi. Quel che resta è però la denuncia, formale in Questura, e nelle parole del figlio della vittima, che nel riportare la disavventura ha accusato: "Purtroppo alle Celle i ladri imperversano, con il fatto che nelle vie adiacenti il campo santo non ci sono controlli. Così la zona è diventata ’terra di nessuno’ e la situazione si fa sempre più critica".