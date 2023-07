Scacciano, arriva l'asfalto per la nuova pista ciclabile

Arriva l’asfalto per la nuova pista ciclabile di Scacciano, frazione di Misano. Mentre domani partiranno gli interventi per realizzare il nuovo manto stradale della strada provinciale che collega la frazione a Riccione. I lavori sono eseguiti dalla Cbr per contro di Autostrade per l’Italia. "Finalmente giungono al termine i lavori per la realizzazione della ciclabile di Scacciano – dice il sindaco Fabrizio Piccioni – che, dalla prossima settimana, sarà aperta e transitabile nel primo tratto fino a via Caprera. Un altro tassello che va ad aggiungersi al patrimonio di piste ciclabili che stiamo implementando". L’asfaltatura del tratto di strada provinciale 91 si articolerà in due distinti interventi, il primo relativo al tratto che va dal centro abitato di Scacciano a via Ca’ Pronti ed il secondo da via Ca’ Pronti a via Caprera nel comune di Riccione.