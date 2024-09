Scaglia bottiglie contro la folla e ferisce un bambino: arrestato

È finito con le manette ai polsi per le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate a pubblico ufficiale e dall’uso di un’arma, oltre che denunciato per oltraggio, uno jesino di origini straniere del 2004 che durante l’evento ’Riccione On Stage’ ha scatenato l’inferno per le strade intorno alle 23.30. Nello specifico, il ventenne sabato si stava aggirando a torso nudo seminando il panico tra la folla in viale Ceccarini monte, dove secondo le ricostruzioni il giovane alterato era intento a lanciare a terra bottiglie di vetro e minacciare i passanti. Il tutto fino a quando il ventenne non avrebbe anche bersagliato e colpito al braccio un bambino, il cui padre ha poi immediatamente segnalato agli agenti di polizia locale presenti nei paraggi l’accaduto.

È stato a quel punto che le forze dell’ordine hanno avvicinato il ventenne alterato, che di tutta risposta nel bel mezzo della folla ha continuato ad urlare e inveire contro gli agenti intervenuti. Al tentativo di calmarlo da parte dei vigili, il 20enne si è quindi scagliato contro l’agente con calci e pugni per poi darsi alla fuga. E’ nato così un rocambolesco inseguimento per le strade di Riccione, con il ventenne che rivolgendosi agli agenti alle sue calcagna non si è risparmiato nemmeno offese sessiste, fino a quando non è stato raggiunto e immobilizzato mediante il ricorso allo spray al peperoncino per riportarlo a più miti consigli. Lo jesino, risultato essere già gravato da precedenti di polizia tra cui rapina aggravata, è stato dunque arrestato dagli agenti e trattenuto in camera di sicurezza per un paio di giorni, fino al giudizio per direttissima che si è svolto ieri mattina al Tribunale di Rimini.