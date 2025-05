Scaglia masso contro tabaccheria e scappa

Il cappuccio sollevato per rendere irriconoscibile il volto, la tuta nera per confondersi con il buio delle 3.50 di notte e in mano un masso di grosse dimensioni, scagliato contro il distributore automatico di sigarette nel tentativo di forzarlo per mettere le mani sull’incasso. Sono queste le fasi immortalate dall’impianto di videosorveglianza della tabaccheria Pascoli, nella omonima via del centro di Santarcangelo. Telecamere che nella notte tra mercoledì e giovedì apunto hanno registrato i momenti del tentato furto e danneggiamento del distributore da parte di un uomo ignoto che è stato registrato avvicinarsi alla tabaccheria a bordo di una bicicletta già ’armato’ di un grosso sasso poi scagliato con forza sul display. Un gesto repentino che, però, ha immediatamente attivato l’allarme del dispositivo collegato spaventando a morte il malivivente che immediatamente dopo ha abbandonato il masso, imbracciato la bicicletta e poi fuggito nel buio della notte.

Questo è quanto lo stesso titolare della tabaccheria, Damiano Donno, ha già denunciato ai carabinieri della stazione di Santarcangelo, fornendo agli investigatori anche le immagini riprese dalle telecamere. Ma ora "resta una grande amarezza – spiega sconsolato il titolare della tabaccheria Pascoli – nonché i danni provocati da questo ladro che comunque non ha messo le mani su niente di valore". In compenso, però, il masso scagliato contro il distributore ha completamente distrutto il sistema di pagamento digitale e il display, provocando "un danno superiore ai 10.700 euro" spiega ancora Damiano Donno.

Per la tabaccheria di via Pascoli, inoltre, non è la prima volta che si trova costretta a fare i conti con atti di vandalismo e danneggiamento della propria macchinetta esterna. Pur essendo infatti nel cuore di Santarcangelo, la tabaccheria ha già subito da inizio anno tre episodi di tentato furto o danneggiamento. Il primo risalente a inizio anno, "quando alcuni adolescenti del posto hanno cercato di forzare il distributore per mettere le mani sulle sigarette all’interno". Poi "un episodio di imbrattamento dei muri della via ha interessato anche noi, con alcune svastiche disegnate proprio sul distributore e il display". E ora questo nuovo tentato furto, un colpo che come i precedenti porta con sé danni e "tanta tristezza", ha concluso il titolare della tabaccheria Pascoli.

f.z.