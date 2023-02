Scalmanato sul bus: per fermarlo serve lo spray al peperoncino

I controllori gli chiedono di vedere il biglietto dell’autobus, lui dà in escandescenza e aggredisce un poliziotto. Alla fine per fermare la sua furia e riuscire ad immobilizzarlo gli agenti della questura devono fare ricorso allo spray al peperoncino.

Mattina movimentata quella di lunedì scorso in via Roma, dove attorno alle 12 una pattuglia della polizia di Stato è intervenuta per il parapiglia scatenato a bordo di un bus di Start Romagna da un uomo di 53 anni. Quest’ultimo era salito sul mezzo senza il titolo di viaggio e con tutta l’intenzione di farsi la corsa a sbafo. I controllori si sono avvicinati e gli hanno chiesto di mostrare il biglietto o l’abbonamento, in caso contrario sarebbero stati costretti a sanzionarlo. "È inutile che mi facciate la multa, tanto non ho i soldi per pagarla" avrebbe risposto l’uomo. I controllori a quel punto avrebbero provato a farlo scendere dal mezzo, ma ignorando completamente le loro richieste il 53enne avrebbe iniziato a comportarsi in maniera aggressiva, minacciando e insultando il personale addetto alla verifica dei titoli di viaggio e gli altri passeggeri. L’aria, a bordo dell’autobus, si stava facendo sempre più pesante. Temendo che la situazione potesse degenerare, l’autista non ha potuto far altro che fermare l’autobus in corrispondenza della fermata di via Roma e richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Gli agenti delle Volanti si sono precipitati sul posto a sirene spiegate. Il 53enne, alla vista delle divise, si è rifiutato di consegnare i documenti per l’identificazione e, anzi, ha continuato imperterrito con i suoi comportamenti molesti e aggressivi,. I poliziotti sono riusciti a farlo scendere dal bus, ma una volta in strada si è scagliato come una furia adosso a uno degli agenti, causandogli lesioni che sono state giudicate guaribili in tre giorni. Per fermarlo, i colleghi non hanno potuto far altro che ricorrere allo spray al peperoncino. Una volta immobilizzato, l’uomo è stato arrestato e accompagnato in questura. Ieri mattina è comparso davanti al giudice del tribunale di Rimini per la direttissima, al termine della quale nei suoi confronti è stato disposto l’obbligo di firma.