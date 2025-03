Scambio di provette: medico condannato

Quel giorno aveva scambiato la sua urina con quella di una ragazza, rimasta coinvolta in un incidente stradale. Il medico l’aveva fatto per toglierla dai guai, visto che la giovane era risultata positiva al test anti-droga. Ma il medico era stato scoperto e il dirigente dell’ospedale di Novafeltria aveva chiamato i carabinieri. A distanza di 8 anni dai fatti (risalenti al 2017) la vicenda giudiziaria scaturita da quella denuncia si è chiusa definitivamente con una condanna. La Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso contro la sentenza di seconda grado, avanzato dagli avvocati Andrea Muratori e Piero Venturi per conto del medico e dell’infermiera implicata insieme a lui nell’indagine. È stata confermata quindi la condanna a un anno (con la sospensione condizionale della pena) per il dottore, e a 8 mesi (con riconoscimento delle attenuanti generiche) per l’infermiera. Otto mesi la condanna inflitta anche alla ragazza coinvolta nell’incidente stradale, che non aveva proposto ricorso in Cassazione.

Tutto comincia una sera di otto anni fa, quando una 29enne, residente in Valmarecchia, arriva all’ospedale di Novafeltria. È rimasta coinvolta in un incidente e come, dispone la legge, deve essere sottoposta agli esami delle urine e del sangue, per accertare che non abbia assunto droga o alcol. Secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti, il medico di turno dispone inizialmente che venga fatto solo il primo esame, quindi la giovane va in bagno e ritorna con la provetta piena. Ma per il protocollo è prevista anche la seconda prova, e alla 29enne viene prelevato anche il sangue.

La ‘bomba’ in ospedale scoppia qualche giorno dopo, e a farla esplodere è un infermiera, la quale si presenta dal primario e gli racconta quello che una collega le ha detto in confidenza. E cioè che la pipì che c’è nella provetta non era quella della ragazza, ma del dottore che in qualche modo aveva voluto coprirla ed evitarle una denuncia. Quando lei è andata in bagno, avrebbe trovato infatti il contenitore già pieno con l’urina del medico. Nella vicenda è coinvolta anche una sua collega, la quale, dice lei, aveva scoperto subito lo scambio, ma aveva preferito tacere e non dire nulla, per non mettersi contro il dottore, sicura che nessuno si sarebbe accorto di nulla. Una volta scoperto il caso, il primario informa dell’intera faccenda i carabinieri di Novafeltria. La Procura apre un’indagine, il medico e l’infermiera finiscono a processo insieme alla ragazza. E ora, per i due sanitari, la condanna è definitiva.