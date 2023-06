Scampato il naufragio Ripescato il progetto del centro ittico riminese

Dopo l’incontro al ministero che si è tenuto in settimana, riprende il cammino del progetto per un nuovo centro ittico riminese. L’opera è ritenuta fondamentale dalla giunta per rilanciare il comparto della pesca e dell’acquacoltura che per la realtà riminese è capace di generare un fatturato diretto annuo di 10 milioni di euro, alimentando un’ampia filiera che coinvolge ben 450 aziende. Un indotto considerevole per un settore che aveva sognato un pieno rilancio grazie al nuovo centro ittico il cui progetto prevedeva un investimento di 7 milioni di euro di cui, inizialmente, 1,9 finanziati dal ministero.

L’iter burocratico si era interrotto nel mese di marzo, quando il progetto già ammesso alle risorse con il bando Feamp viene escluso per il ritardo nelle operazioni di selezione. Da quel momento comincia il confronto con il ministero per cerare una soluzione, d’altronde si tratta pur sempre di uno dei cinque progetti che erano stati accolti e inseriti in graduatoria. L’assessore Anna Montini è tornata dall’incontro a Roma tenuto in settimana con buone notizie. La possibilità di non perdere il finanziamento è ora concreta. La procedura del centro ittico potrebbe essere spostata sul nuovo bando Feampa 2021-2027, che tuttavia non è ancora partito perché il precedente ha collezionato circa tre anni di ritardi. A questo punto si tratterebbe di trovare i necessari aggiustamenti tecnici per procedere, con la speranza di non dovere attendere molto tempo prima della partenza della nuova procedura. Resta tuttavia il segnale positivo che va nella direzione della costruzione del nuovo ‘centro servizi polivalente per la pesca e l’acquacoltura’.

La filiera ittica riminese rappresenta il 7,6% delle imprese comprese nell’ambito della Blue economy della provincia, mentre il 5,1% è costituito dalla filiera della cantieristica e l’1,9% si sviluppa attorno ai servizi di trasporto merci e passeggeri via mare. La cosiddetta Blue economy è dunque uno dei settori a cui Rimini e la giunta guardano con attenzione. Solo contando le imbarcazioni da pesca iscritte nei porti di Rimini e Riccione, si arriva a 88 con 300 persone imbarcate. Il volume del pescato ammonta a 16.784 quintali che viene poi gestito dal mercato ittico locale. Vanno messi in conto anche 7 impianti di acquacoltura.

Andrea Oliva