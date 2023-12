Scappa all’alt e rischia di travolgere i passanti

Una sfilza di sanzioni (per un totlae di 6mila euro) e una denuncia per resistenza. È costata cara a un 43enne riminese, già noto alle forze dell’ordine e con vari precedenti, la spericolata fuga in scooter da Miramare a Riccione. Una fuga durante la quale ha rischiato di travolgere alcuni passanti. L’episodio è avvenuto qualche giorno fa.

Gli agenti della polizia di Stato aveva deciso di fermare l’uomo a bordo dello scooter perché insospettiti. Da un rapido controllo era emerso in effetti che il veicolo non era stato sottoposto alla revisione periodica obbligatoria. I poliziotti a quel punto hanno intimato l’alt all’uomo. Ma il 43enne, dopo aver fatto finta di rallentare e accostare, è ripartito a tutta velocità con manovre spericolate e sorpassi a destra e a sinistra. Arrivato a Riccione, il fuggitivo ha poi imboccato il passaggio pedonale porta alla pista ciclabile lungo il Marano, rischiando così di travolgere numerose persone. I poliziotti, costretti ad interrompere l’inseguimento per non creare ulteriori pericoli per pedoni e ciclisti, sono però riusciti a risalire all’indirizzo di casa dell’uomo. Quando si sono presentati nella sua abitazione il 43enne aveva appena parcheggia, certo ormai di averla fatta franca...

Dagli accertamenti ulteriori fatti dagli agenti, si è scoperto che al 43enne, che ha vari precedenti (anche per spaccio), era stata revocata la patente ben sette anni fa. Inoltre lo scooter sul quale viaggiava era sprovvisto non solo di revisione, ma anche di assicurazione. E la targa del motorino è risultata in realtà quella di un altro mezzo. Contro il 43enne sono scattate così la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e sanzioni per un ammontare complessivo di 6mila euro. Il motorino è stato naturalmente sequestrato e sono tuttora in in corso le indagini per verificare se si tratti – come sospettano gli agenti – di un veicolo rubato.