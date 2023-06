Scappa dopo l’incidente, poi aggredisce i vigili

Gruppi di ragazzini tra piazzale Roma e le zone a ridosso della spiaggia che nella notte si scatenano lanciando lettini, aprendo estintori, spezzando gli arbusti appena piantati nel piazzale Marinai, e ribaltando un moscone. "E’ arrivata l’estate" dicono alcuni bagnini che con il primo ponte di giugno hanno rivisto anche la parte meno apprezzata della stagione. A tenere d’occhio il prevedibile arrivo delle bande di ragazzi, spesso minorenni, c’erano i vigili con servizi ad hoc e le forze dell’ordine. "Non possiamo che essere contenti se i controlli ci sono e si cerca di prevenire fin da ora" premette il presidente della Cooperativa bagnini Diego Casadei, il quale ammette anche che "alcune segnalazioni di problemi e difficoltà nella notte ci sono giunte. Al momento sono limitate".

I bollettini che sono arrivati negli ultimi giorni da carabinieri e vigili testimoniano la quantità di controlli e di giovani identificati. La polizia locale ha beccato nelle zone a ridosso della spiaggia tre ragazzi che avevano sostanze stupefacenti. Sono stati segnalati alla prefettura. Uno di questi si è visto sospendere la patente del motorino. Le attività sono proseguite contro i venditori abusivi e le massaggiatrici, tre delle quali multate per 1.032 euro.

Con il ponte e il caldo a qualcuno sono saltati anche i nervi. È il caso di una donna di origini peruviane che in pieno centro sabato ha tamponato un altro veicolo, poi si è data alla fuga. Era ubriaca e non aveva la patente, anzi non l’aveva mai conseguita. Quando due agenti della municipale l’hanno raggiunta, la donna li ha aggrediti per cercare di divincolarsi. La sua giornata è finita con l’arresto. In viale Dante altro intervento della municipale per fermare due senzatetto che bivaccavano, uno dei due è stato denunciato per ubriachezza molesta mentre i secondi per oltraggio e resistenza. Strade bollenti a leggere il numero degli incidenti: 14. In uno di questi, una donna di origine kazaka alla guida di una Mercedes Gla è andata a sbattere contro un’altra auto, proseguendo poi la corsa danneggiando altri veicoli in sosta. Aveva un tasso alcolemico oltre tre volte superiore al consentito. L’auto è stata sequestrata. Sulle strade sono stati impegnati diversi equipaggi dei vigili anche per la quantità di auto da rimuovere perché parcheggiate davanti ai passi carrai. Mentre nella notte il fronte si spostava sulla spiaggia e nelle zone centrali. E qui che è ripartita l’estate dei controlli per cercare di presidiare le zone prima che a ‘rivendicarne’ il possesso siano i gruppi di ragazzini arrivati in treno. Intanto in piazzale Ceccarini ha aperto il presidio dei carabinieri, mentre resta chiuso quello della polizia in piazzale Roma.

Andrea Oliva