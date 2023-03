Scappa dopo lo schianto Presa con la ruota a terra

Consapevole di aver esagerato con l’alcol, si è allontanata dal luogo dell’incidente, che lei stessa aveva contributo a causare, nella speranza di far perdere le sue tracce. L’automobilista, una cittadina al volante di una Ford C-Max, non aveva però fatto i conti con i danni causati dall’impatto al pneumatico della sua macchina. Si è così ritrovata con la gomma a terra, venendo poco dopo rintracciata dagli agenti della polizia stradale di Rimini, che l’hanno denunciata due volte: la prima volta per guida in stato di ebrezza, la seconda per omissione di soccorso. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì sulla Statale 16, non lontano dall’intersezione con via Circonvallazione Nuova. Due i mezzi coinvolti: la Ford C-Max e una Toyota Aygo. Dopo essere entrata in collisione con l’altra macchina, la conducente della Ford ha pensato bene di spingere il piede sull’acceleratore e di fuggire a tutta velocità dal luogo dello scontro, nonostante l’altro automobilista fosse rimasto ferito e avesse bisogno di aiuto. Sul posto, oltre ai mezzi del 118, è quindi intervenuta una pattuglia della polizia stradale, che dopo aver ricostruito la dinamica del sinistro, ha iniziato a perlustrare le vie limitrofe alla ricerca della fuggitiva. Quest’ultima è stata individuata non lontano da lì, in una piazzola di sosta, impegnata nella sostituzione del pneumatico danneggiato. Sottoposta ad alcoltest, è emerso che aveva un tasso di 1,69 grammi per litro. La patente le è stata ritirata e per lei è scattata una doppia denuncia.

Sorte simile è toccata, qualche ora dopo, al conducente di una Polo, un 39enne ucraino, coinvolto in un incidente avvenuto sulla Consolare Rimini-San Marino, che si era messo al volante con un tasso di otto volte superiore al limite consentito. L’uomo è stato tamponato dalla macchina che viaggiava alle sue spalle, una Smart. Sul posto, per i rilievi, è accorsa una pattuglia della polizia stradale. Gli agenti hanno sottoposto entrambi gli automobilisti all’etilometro. Mentre il test del conducente della Smart ha dato esito negativo, quello del 39enne ucraino ha restituito un valore di 4,60 grammi per litro. Risultato: gli agenti lo hanno denunciato per guida in stato di ebrezza e gli hanno ritirato la patente. Entrambi gli automobilisti, rimasti leggermente contusi a seguito dell’impatto, sono stati accompagnati in pronto soccorso per accertamenti.