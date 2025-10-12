Scappin e Vannoni fanno il bis

La compagnia romagnola quotidianacom, formata da Roberto Scappin e Paola Vannoni, presenterà tra ottobre e novembre a Santarcangelo due spettacoli rappresentativi del percorso produttivo del duo formatosi a Rimini nel 2003. In collaborazione con C’entro-Supercinema è in programma alla sala Antonioni mercoledì alle 21 Sembra ma non soffro, secondo episodio della Trilogia dell’inesistente. Il lavoro, ospitato nel 2019 alla Biennale Teatro di Venezia, è un teatro di matrice eminentemente surreale, vicino a certe storiche espressioni di quello che un tempo si chiamava teatro dell’assurdo. I due lavorano sul non-senso, su un bizzarro sradicamento della comunicazione verbale. Ma si tratta di un non-senso che non è affatto privo di senso, e che anzi proprio attraverso la palese insensatezza riesce a esprimere dei significati molto precisi.

La produzione Premio Tuttoteatro.com Dante Cappelletti 2022, I Greci, gente seria! Come i danzatori, sarà invece in scena mercoledì 12 novembre alle 21 al teatro Il Lavatoio in collaborazione con Santarcangelo dei Teatri. I due attori portano la novità del ballo a spasso per tutto il palco e questo sorprende da parte di chi ha messo l’attore a prova di quasi assoluta stasi; qui si balla alla Gene Kelly a perdifiato, sul crinale tra farsa e performance danzante. Info e prenotazioni: 327 119 2652, anche WhatsApp.