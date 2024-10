Scaramucci in pensione dopo vent’anni passati in municipio

Un saluto e un grande abbraccio collettivo a quella che è stata per moltissimo tempo una delle colonne del Comune. "Per tanti anni – commentano dal palazzo municipale – è stata un punto di riferimento dei nostri servizi demografici, ora per Maria Ersilia Scaramucci arriva la meritata pensione". La Scaramucci, che risiede a Rimini, per "quasi due decenni si è fatta apprezzare per sensibilità, dedizione e disponibilità nei confronti di cittadini e colleghi". I colleghi la salutano elencandone le tante qualità che le hanno fatto conquistare l’apprezzamento generale: "Solare, gentile, affabile, in gamba nello svolgere il suo lavoro, un compito che ha sempre assolto in maniera assolutamente professionale e attenta". "A Maria Ersilia – si conclude la nota di commiato che viene dal palazzo municipale – l’abbraccio del sindaco Filippo Giorgetti e dell’amministrazione comunale tutta".