Scaricava i rifiuti vicino al Rubicone

Una vera e propria discarica a cielo aperto, sul greto del fiume Rubicone. Questo è quanto è stato scoperto dalla polizia locale dell’Unione Rubicone e mare nel cesenate, che hanno attribuito l’ammasso di immondizia da circa una ventina di metri cubi a un 62enne di Novafeltria, accusato di avere trasformato la strada secondaria che porta al fiume nel territorio di Sogliano in una propria discarica abusiva. Dalle macerie ai vecchi arredi, ma anche elettrodomestici fuori uso, materassi e imballaggi. È lunga la lista di rifiuti che il 62enne è ora accusato di avere scaricato illecitamente vicino al Rubicone.

Per questo, l’uomo residente a Novafeltria è stato denunciato a piede libero e rischia ora una sanzione salatissima, che potrà arrivare fino anche a 26mila euro. Gli accertamenti sulla discarica abusiva sono stati svolti in collaborazione con la polizia locale del servizio associato Alta Valmarecchia e hanno permesso così di scoprire che l’uomo, un disoccupato, agiva per conto di terzi, non ancora individuati. Al termine delle indagini, oltre alla denuncia, l’automezzo utilizzato dall’uomo per trasportare rifiuti dalla Valmarecchia al Rubicone è stato confiscato dalle forze dell’ordine locali.