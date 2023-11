Scarpe rosse nell’atrio del tribunale

Il comitato pari opportunità costituito presso l’ordine degli avvocati di Rimini, ieri mattina ha messo nell’atrio del tribunale un piccolo tavolo con delle scarpe rosse, simbolo della lotta nei confronti della violenza di genere. Un fenomeno negativo e molto diffuso, che può capitare a chiunque e in ogni luogo e in più contesti che siano comunitari, familiari o, particolarmente, fra le mura domestiche.

L’iniziativa si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti di un tema così importante quale quello dei femminicidi, che in Italia nel 2023 ha raggiunto già il numero di 106, in aumento rispetto a quelli compiuti del 2022. "Il nostro pensiero come comitato pari opportunità va anche alle donne che vivono in Paesi in cui c’è la guerra, o sono state uccise per aver indossato male il velo. Ognuna di queste donne va ricordata assieme a tutte le donne vittime di violenza".