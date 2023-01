Scarponi è il salvatore del dialetto Il poeta premiato in Campidoglio

Un riconoscimento prestigioso per il poeta dialettale Lorenzo Scarponi. Il conferimento del premio letterario nazionale ’Salva la tua lingua locale’, istituito per le opere edite in dialetto o lingua locale. Scarponi ha conquistato il riconoscimento con il libo di poesie ’Gnént’ (niente). "Si tratta – commenta l’autore – di uno dei premi nazionali più prestigiosi, con premiazione a Roma, in Campidoglio, fissata per il 26 gennaio". Questo premio fa seguito a quello che ha visto lo stesso Scarponi primo classificato al concorso nazionale ’L’arte in versi’, con poesia singola ’Senza ‘vdòit’ (senza vedere).

Un riconoscimento importante che potrebbe anche valere, per il 66enne autore nativo di Bordonchio di Igea Marina, anche una segnalazione al prossimo Premio Panzini, che si svolgerà nel mese di febbraio, in concomitanza con le celebrazioni patronali per Santa Apollonia.

Dopo l’esordio di L’ultmi sòul (2009) Scarponi arriva alla sua espressione matura con E’ mi fiòur (2015) di cui Tullio De Mauro fa un elogio significativo: "mi pare di trovare la stessa profondità lirica dei poeti santarcangiolesi". Scarponi tiene conto della lezione di Raffaello Baldini – al quale rende omaggio con A dói – e del conterraneo Tonino Guerra con I parghì, gli aratri. Con Gnént Scarponi "si fa più ruvido, pratica strade nuove, non si accontenta, tra natura e sentimento, di luoghi dell’anima, di fermo immagine, il confronto con l’arte, la pittura, la musica, l’elegia per l’amico scomparso: dialetto non per un immaginario folkloristico o ridanciano per raccontare due o tre vecchie storielle del proprio paese".