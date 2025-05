Scatta il nuovo sistema di allerta in caso di terremoti e alluvioni

Debutta a Santarcangelo il nuovo sistema di allerta della protezione civile. Stasera in biblioteca (alle 20,45) la presentazione dell’Alert system, che è stato da poco acquistato dall’Unione dei comuni della Valmarecchia per essere messo a disposizione di tutti i comuni della vallata. L’incontro, aperto a tutti, partirà alle 21. Per chi lo vorrà, già da prima in biblioteca ci sarà la possibilità di iscriversi al nuovo sistema di allerta, grazie alla presenza di alcuni operatori. E al termine della serata, verrà effettuata la prima prova generale di Alert System con tutti i presenti.

Sarà il sindaco Filippo Sacchetti a introdurre la serata e a spiegare i vantaggi del nuovo sistema di allerta, poi entrerà nei dettagli il consulente della protezione civile per l’Unione Valmarecchia, Pietro Cucci. Alert system sarà usato in caso di terremoti, alluvioni e altre emergenze. Il sistema di allerta è in grado di avvisare tempestivamente le persone tramite telefonate preregistrate e notifiche via app, utilizzando liste geolocalizzate o tematiche. Iscriversi è importante: lo si può fare su https://registrazione.alertsystem.it/uvalmarecchia o tramite l’app.