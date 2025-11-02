Scatta il piano del traffico. In azione ottanta vigili

Ottanta agenti e ufficiali della polizia locale impegnati sulle strade tutti i giorni. E vie sbarrate a chi non è un residente. Prende vita il piano del traffico in occasione di Ecomondo, la manifestazione che si svolgerà nei padiglioni fieristici da martedì a venerdì. Per tutta la durata della manifestazione la Polizia locale ha predisposto un’azione straordinaria, presidiando le principali direttrici di traffico da e verso la Fiera. Saranno oltre 80, tra agenti e ufficiali, gli operatori impegnati quotidianamente nei giorni della manifestazione. Come già accaduto in occasione del Ttg, il piano prevede anche chiusure stradali dalle 8 alle 15, o comunque fino a quando le condizioni del traffico a ridosso dei padiglioni lo renderanno necessario. L’iniziativa intende fluidificare il traffico e contrastare il fenomeno del parcheggio abusivo, tutelando la vivibilità delle aree residenziali. Le strade chiuse con l divieto di transito saranno: via Turchetta (nel tratto dalla traversa, posta sul retro dell’attività al civico 93, fino al termine della via direzione mare); via Togliatti (nel tratto dalla via Turchetta in direzione Ravenna fino alla prima intersezione con via De Gasperi; via Imperatrice Teodora (intera via); via Teodorico (nel tratto dall’intersezione con via Galla Placidia in direzione Ancona/monte, per l’intero tratto). Chiaramente il divieto non varrà per i residenti, i mezzi di polizia e soccorso, i veicoli diretti alle attività artigianali o economiche e ai cantieri posti nella zona. Potranno accedere anche i veicoli del trasporto pubblico di linea e gli scuolabus.

Affinché il piano regga e venga rispettato saranno istituiti specifici punti di controllo. In questi varchi con transenne sarà affisso il ‘Divieto di transito’, e saranno presenti ogni giorni steward dedicati per sorvegliare gli accessi, effettuare controlli e impedire che i visitatori del quartiere fieristico lascino le loro auto in sosta vietata, indirizzandoli verso i parcheggi ufficiali della Fiera. Per l’utenza di Ecomondo saranno potenziati i trasporti pubblici con le linee 10, 9bis, 9, i bus speciali AB, D, CE, il Metromare ed infine i treni da quelli regionali agli intercity fino alle Frecce con fermata lla stazione della Fiera.