Scatta la caccia ai contributi

Scatta la ricerca del contributo per il centro estivo. Da domani fino al 5 giugno potranno essere presentate le domande per ricevere i contributi per il servizio. L’avviso è rivolto alle famiglie di ragazze e ragazzi disabili per la partecipazione ai centri di bambini e ragazzi tra i 6 e i 17 anni, proposti da associazioni, parrocchie ed enti senza fini di lucro. L’importo del contributo da assegnare, che non potrà superare 20,04 euro ogni ora (Iva esclusa) verrà determinato in base alle risorse disponibili e alle richieste formulate dalle famiglie entro il 5 giugno. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente online. È facoltà delle famiglie delegare la riscossione del contributo direttamente al soggetto gestore del Centro estivo.