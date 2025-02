Scatta la raccolta del farmaco

Prenderanno il via da martedì e fino a sabato le Giornate di raccolta del farmaco nelle farmacie dell’Istituto per la sicurezza sociale, una iniziativa di solidarietà ideata per raccogliere medicinali da donare alle persone in condizioni di povertà sanitaria. L’evento, organizzato in collaborazione con Banco Farmaceutico Onlus, è la 15esima volta che viene organizzato a San Marino. L’edizione 2025 vede coinvolte, anche per quest’anno, le farmacie di Serravalle, Cailungo e Borgo Maggiore: i farmaci acquistati che si potranno donare sono quelli senza obbligo di ricetta e già predisposti negli espositori dedicati. Durante tutta la giornata di sabato, oltre al personale in turno nelle farmacie, si aggiungeranno circa 60 volontari. Tutte le confezioni di medicinali raccolte, come in passato, saranno destinate alla Caritas San Marino-Montefeltro.