Scatta la stangata sui parcheggi. Tariffe orarie e giornaliere più care, risparmi solo per gli abbonamenti

Con il 2025 attenti al parcometro nella zona del centro storico, nei parcheggi al di fuori delle mura, a borgo San Giuliano e al tribunale. Aumentano le tariffe orarie ed anche i forfettari giornalieri. Il rincaro è ben più di un adeguamento Istat. Prendiamo la zona ad anello fuori dalle mura, dove insistono diversi parcheggi e strisce blu. Si tratta della cosiddetta fascia A. Fino allo scorso anno la tariffa oraria era di 80 centesimi mentre con il 2025 si passa a un euro l’ora. Differenza sensibile che diventa ancora più marcata se si paragonano il costo del forfettario giornaliero attuale con quello precedente. In passato nel parcheggio in via Giulio Mario Ceccarelli, a due passi dall’Ausl, si poteva sostare durante l’intero giorno, dalle 8 del mattino alle 20, con 2,50 euro. Questa tariffa passa con il nuovo anno a 4 euro.

Se invece si decide di trovare un posteggio a pagamento all’interno delle mura, dunque in pieno centro storico, le tariffe saranno più alte. In precedenza il costo orario al parcometro era di 1,20 euro, mentre il giornaliero ammontava a 4,50 euro. Anche qui i rincari sono sensibili. Per quanto riguarda la tariffa orario si arriva a a 1,50 euro, mentre il giornaliero cresce fino ad arrivare a 6,50 euro, circa il 30% in più rispetto al 2024. Queste stesse tariffe valgono anche per i parcheggi in zona Borgo San Giuliano.

L’assessore al bilancio, Juri Magrini, spiega come "le tariffe sono state adeguate dopo diversi anni in cui non erano state toccate, avvicinandole a quelle di altre città". A mettersi al riparo dai rincari saranno coloro che anche per il 2025 sceglieranno gli abbonamenti. Infatti per gli abbonati il costo rimane il medesimo rispetto al 2024. Inoltre "sono previsti dei prezzi agevolati per i titolari di attività e i lavoratori dell’area del centro storico".

Per chi cerca le vecchie tariffe a ridosso delle mura resta solo lo Scarpetti. Qui la gestione è privata, affidata a Parking gest. Un’ora continua a costare 60 centesimi mentre il giornaliero 2,50 euro. Rimanendo ai parcheggi gestiti da privati, al Settebello si pagano 1 euro l’ora e 8 euro il giornaliero. Stessa cosa al Flori, sempre a ridosso delle mura del centro storico.

Spostandosi verso la stazione, l’area di sosta Metro park in via Dante Alighieri 1 avrà una tariffa oraria di 1,10 euro mentre quella giornaliera arriverà a 10 euro. Al parcheggio Clementini, ex area Padane, gestito da Start Romagna, si pagherà un euro l’ora e a seguire 10 centesimi ogni 6 minuti.

Fin qui le modifiche e le conferme che riguarderanno la zona cittadina, mentre al mare il 2025 non porterà sorprese quando ci si avvicinerà al parcometro.

