Scatta l’allerta arancione Forte vento e onde di tre metri Torna la neve sulle colline

Vento forte di burrasca da nord est, mare agitato, pioggia in pianura e neve sulle colline. Scatta l’allerta arancione della Protezione civile per il vento, che toccherà punte di 45 nodi, 88 chilometri l’ora, e per le onde che al largo raggiungeranno i tre metri. Allerta gialla invece per criticità idraulica, idrogeologica e costiera. Sorvegliati speciali alberi, gazebi, insegne e coperture, per evitare danneggiamenti.

"E’ prevista anche neve ma non in grandi quantità", spiega Cinzia Alessandrini, responsabile meteo-clima di Arpae. "Per buona parte della giornata di domenica - continua - le precipitazioni sono previste di carettere piovoso in pianura". Riflettori puntati sull’Appennino, dove a quote alte la neve è prevista fin dalla mattina. I fiocchi torneranno a cadere sull’entroterra ma le precipitazioni non saranno consistenti, con accumuli previsti massimo tra i 10 e i 12 millimetri. Cinzia Alessandrini aggiunge che anche l’intera giornata di lunedì sarà contrassegnata dal maltempo "ma il fenomeno è in remissione".

La Protezione civile dell’Emilia Romagna ha puntualmente diramato l’allerta, raccomandando "di prestare attenzione a strutture in esterno, gazebo e quant’altro possa essere soggetto al vento". Nella giornata di domani invece il clima dovrebbe migliorare, ma per oggi, fin dalle prime ore del mattino a mezzanotte, sarà allerta arancione per il forte vento. L’aria fredda dai Balcani ma anche la bora imperverseranno sulla provincia con venti di burrasca di intensità compresa fra i 62 e gli 88 chilometri orari. Allerta anche in mare che sarà agitato soprattutto al largo. "Non si dovrebbero verificare mareggiate importanti, ma per l’altezza dell’onda, prevista fino a tre metri, l’allerta è arancione quindi chi va in mare deve stare in guardia", conclude Alessandrini.