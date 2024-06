Scatta l’allerta per gli incendi. Controlli anche nel Riminese

A partire da domani, e fino al 15 settembre prossimo, anche nel Riminese scatta la fase di attenzione per incendi boschivi. Il provvedimento, valido per tutte le province dell’Emilia-Romagna, è stato emanato dall’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile. Inoltre, contemporaneamente all’avvio della campagna estiva contro gli incendi partirà anche un gemellaggio con la Regione Sardegna, che vedrà l’invio di una colonna mobile dall’Emilia-Romagna con squadre di volontari di Protezione civile: saranno impegnati sull’isola nel mese di luglio.

"Dopo l’ultima, pesante ondata di maltempo, è tornato il grande caldo. Anche se al momento l’Emilia-Romagna non soffre per la siccità – commenta Irene Priolo, vicepresidente con delega alla Protezione civile –siamo pronti ad affrontare, con persone e mezzi, eventuali criticità. Voglio ricordare che è necessario da parte di tutti i cittadini prestare la massima attenzione, aumentando ancora di più il livello di responsabilità individuale".

Con l’avvio della fase di attenzione le pattuglie dei carabinieri forestali avranno come priorità il controllo dei fuochi e la repressione di tutti i comportamenti illeciti. In Emilia-Romagna al momento è stato emesso un bollettino di rischio medio (codice giallo), valido fino al 7 luglio: si raccomanda quindi ai cittadini di gestire con la massima cautela gli abbruciamenti di residui vegetali dei lavori agricoli e forestali, che potranno essere effettuati solo in assenza di vento e unicamente in mattinata. I fuochi dovranno comunque essere spenti entro le 11 del mattino. La situazione verrà costantemente monitorata e periodicamente aggiornata. In questa fase ogni giorno saranno 18 le pattuglie di forestali dedicate alla prevenzione degli incendi boschivi.