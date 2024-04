Scatta lo sciopero alla Cotes

Non si ferma la battaglia della Fiom contro la Cotes. "Le organizzazioni sindacali - scrivono Fiom Rimini e Fiom Forlì-Cesena - ed i lavoratori stigmatizzano la condotta aziendale in merito alla vertenza in atto. Il rimpallo di responsabilità sull’accaduto, che determina l’attuale situazione, si commenta da sé". Per oggi viene proclamato lo sciopero di tutti i lavoratori e lavoratrici di Cotes spa e delle attività in appalto per un intero turno di lavoro. Il monito della Fiom nei confronti della dirigenza della società suona così: "Se avete a cuore la sorte dell’azienda, dei lavoratori e delle loro famiglie firmate l’accordo che avete già in mano dalle 9,21 del 25 marzo".

Il confronto tra le parti si è congelato da quel giorno con i sindacati che hanno prima indetto una assemblea ed ora lo sciopero. D’altro canto la società a replicato duramente alle accuse dando la responsabilità dell’improvviso stop alle trattative ai sindacati che avrebbero inasprito i toni con un conseguente effetto domino che ha portato un terzo della forza lavoro a lasciare l’azienda per cercarsi un’altra occupazione.