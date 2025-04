Scatta l’ordinanza anti-zanzare: misure in vigore da giovedì

Giovedì scatterà l’ordinanza contro la proliferazione delle zanzare e sarà in vigore fino al 31 ottobre. Il provvedimento del Comune di Riccione impone di eliminare qualsiasi ristagno d’acqua. I contenitori non rimovibili dovranno essere svuotati regolarmente. È obbligatorio il trattamento periodico dei tombini con larvicidi. Aree aperte e giardini dovranno essere mantenuti puliti. Nei cimiteri i vasi dovranno essere riempiti di sabbia o trattati a ogni cambio d’acqua. Vivai e serre dovranno applicare piani di lotta antilarvale. I trattamenti dovranno essere comunicati al Comune e al’Ausl Romagna, con avvisi pubblici almeno 48 ore prima. È vietato trattare aree vicine a scuole e asili durante l’orario di apertura. Le sanzioni per i trasgressori vanno da 80 a 480 euro.