Scatta l’ordinanza anti-zanzare: "Prevenzione contro la West Nile"

Trattamenti contro il proliferare della zanzara Culex durante tutto il mese di settembre. La sindaca Daniela Angelini ha firmato sul finire della scorsa settimana il provvedimento che intende tutelare le persone fragili dal proliferare delle zanzara e dal virus che ne viene diffuso, il West Nile. Ad essere interessate dal provvedimento sono le strutture socio assistenziali con residenti o meno, e le strutture ospedaliere. Ciò significa che le case di riposo, pubbliche e private, e le strutture assistenziali anche diurne dovranno rispettare la puntualità dei trattamenti adulticidi contro l’insetto per evitare il rischio di proliferazione del virus. "Ad oggi non abbiamo casi segnalati nella nostra realtà – premette Daniela Angelini –. Tuttavia abbiamo voluto recepire con immediatezza la richiesta giunta dall’Ausl per evitare situazioni rischiose per la popolazione più fragile".

In collaborazione con la Regione e l’Azienda Usl della Romagna, l’amministrazione comunale ha stabilito che i trattamenti dovranno essere effettuati nelle strutture su base settimanale fino al 30 settembre. I giardini o comunque le aree verdi adiacenti alle strutture in questione dovranno essere sottoposte a interventi specifici, realizzati da ditte specializzate, seguendo le linee guida date dalla Regione. L’obiettivo è ridurre al minimo la presenza delle zanzare e di conseguenza il rischio di trasmissione del virus West Nile. Le linee inserite nell’ordinanza non sono consigli. Per chiarire l’importanza di rispettare le procedure sono presenti anche sanzioni che vanno da 50 a 500 euro. La Polizia locale e l’Azienda Usl della Romagna si occuperanno di vigilare sull’effettiva applicazione delle misure, assicurandosi che vengano rispettate in modo corretto e tempestivo.