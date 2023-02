Scattano i controlli negli hotel da incubo L’assessore: "Pronti a rivedere le stelle"

Controlli a tappeto negli alberghi, partendo da quelli per i quali sono state fatte segnalazioni e inviate lamentele da parte dei turisti agli uffici Iat, per rivedere le stelle Non c’entra il firmamento: saranno riclassificate le strutture ricettive in maniera più conforme alla realtà. L’amministrazione annuncia il giro di vite: si si parte con le verifiche su una cinquantina di strutture, poi tutte le altre. "Abbiamo pianificato un programma di controlli serrati tra inverno e inizio primavera – spiega l’assessore alle attività economiche Juri Magrini – per la verifica sulla coerenza della classificazione alberghiera dichiarata, a tutela dell’ospite, oltre che dell’immagine della città".

"Si tratta di misure preventive – continua Magrini – che ci consentiranno di arrivare a inizio stagione con alle spalle una robusta serie di controlli amministrativi fatti, sulla corretta classificazione in stelle". Le verifiche – avverte Magrini – avverranno a partire da quelle strutture ricettive "che sono state oggetto, negli ultimi tempi, di reclami, segnalazioni o controlli connessi alla legalità nel settore alberghiero". Il caso più eclatante la scorsa estate fu quello dell’hotel Gobbi di Marebello, quello dei turisti ’bidonato’ e poi chiuso dalla polizia locale prima di Ferragosto, dopo numerose violazioni riscontrate da Ausl e vigili del fuoco.

L‘assegnazione delle stelle agli hotel, da una a cinque, indirizza la scelta del cliente e orienta i prezzi delle camere. "Questa classificazione viene determinata dagli operatori stessi – continua Magrini – con un’autocertificazione". Ma il Comune può aumentare o ridurre è capitato) le stelle. "Negli anni qualcuno se le è aumentate senza averne titolo, facendo concorrenza sleale a tutti gli altri e nuocendo all’immagine del nostro turismo – afferma la presidente dell’Associazione albergatori Patrizia Rinaldis –. Giusto verificare la corrispondenza dei servizi e le dotazioni annunciate con la realtà. Nell’interesse dei turisti e del nostro sistema ricettivo. Lo chiediamo da anni".

Che succede se il conto non torna? "Gli uffici provvederanno ad assegnare un termine per consentire alla struttura di conformarsi ai requisiti dichiarati", aggiunge l’assessore. Dopodiché scatta un altro sopralluogo per accertare "l’effettivo ripristino dei requisiti di classificazione e, se l’esito dovesse essere ancora negativo, si avvierà il procedimento di declassifica della struttura ricettiva. La qualità degli alberghi è una delle sfide principali. Parallelamente alla costituzione del gruppo di lavoro coordinato dal Piano strategico che sta mappando su tutto il territorio lo stato delle strutture ricettive, stiamo prestando grande attenzione anche nei confronti del rispetto degli standard dei servizi offerti dagli alberghi".

