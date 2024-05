Scattata al Marano l’operazione di pulizia della colonia Reggiana

Ripulito l’esterno dell’ex colonia Reggiana. Sono cominciate le operazioni di pulizia e decoro delle aree esterne, in forte stato di abbandono. Il Comune sta lavorando da tempo con la Soprintendenza per farsi approvare un progetto di sistemazione della parte di spiaggia attorno all’edificio. Negli ultimi giorni sul posto sono comparsi gli operai della Manta costruzioni per togliere la vecchia recinzione e montare la nuova a tutela dell’area, sul lato della strada. Al medesimo tempo i dipendenti di Falco servizi, azienda di cui da tempo si serve il Comune, hanno iniziato le operazioni di bonifica, sfalcio e pulizia di quello che dovrebbe diventare un giardino. I lavori saranno eseguiti con l’intento di mantenere le caratteristiche uniche di una spiaggia in cui persistono ancora oggi le dune e il verde. Ma tutto questo andrà curato per preservarlo. I lavori alla recinzione costeranno poco più di 16mila e 500 euro, mentre per la pulizia dell’area verde è prevista una spesa superiore ai 7mila euro.