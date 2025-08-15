Scazzottata sotto gli occhi dei turisti

Urla, schiaffi che volano, una bottiglia rotta e sangue. Un diverbio violento davanti al negozio di kebab di viale Verdi con l’intervento di due pattuglie dei carabinieri e una della polizia locale a supporto, oltre all’ambulanza che ha medicato uno dei litiganti. Tutto questo è accaduto mercoledì sera verso le 23,30 con i turisti ancora in passeggiata, e le famiglie con passeggini che affrettavano il passo per allontanarsi da quella che Roberta Semprucci, titolare del negozio Trasparenze poco distante, definisce "una scena da film. Non è possibile che si verifichino situazioni simili in mezzo ai turisti alla sera. Questa purtroppo è diventata una zona calda e serve una presenza fissa dei vigili o comunque un presidio". Gli esercenti della zona avevano chiesto un intervento della polizia locale già in luglio denunciando il degrado crescente che si stava generando.

In seguito i vigili avevano svolto un servizio in zona nel fine settimana. "Quell’intervento si era rivelato importante tant’è che in quel weekend era andato tutto bene. Soprattutto in questi giorni serve una presenza in questa zona". A chiedere le divise è anche Daniele Tommasini, consigliere del comitato di zona Alba. "Lo avevamo detto e torniamo a dirlo: la zona va presidiata soprattutto in questi giorni, nel fine settimana di Ferragosto". L’intervento immediato delle forze dell'ordine ha evitato che la situazione potesse ulteriormente degenerare. Ma per gli esercenti resta il caos e la rabbia. A chiedere un intervento concreto è anche il partito di Azione con Luigi Santi. "Da anni, la zona Nord di Riccione vive gravi problemi di degrado e criminalità. Come movimento politico di opposizione, abbiamo più volte denunciato questa situazione, chiedendo anche la convocazione di un Consiglio Comunale aperto dedicato al tema sicurezza. Una proposta respinta più volte, da ultimo pochi mesi fa, quando la sindaca ha dichiarato che ‘a Riccione non esiste un problema sicurezza’. Peccato che cittadini e turisti non la pensino così. La giunta Angelini si è limitata a interventi estemporanei, ma queste azioni isolate non risolvono nulla: serve un piano preciso e costante per garantire sicurezza e contrastare il degrado".

a. ol.