Scelgono la Regina da 50 anni Un premio ai turisti fedeli

Un’altra bella storia di fedeltà turistica arriva da Cattolica. Sono stati ricevuti in sala Giunta dal vicesindaco e assessore al Turismo Alessandro Belluzzi il signor Ettore Boni e la signora Vanda Magri per la consegna della pergamena ‘Amici di Cattolica’. I due coniugi, originari di Parma, trascorrono le proprie vacanze a Cattolica da 50 anni, da quando il figlio Andrea aveva solo 6 mesi, e addirittura in tre periodi diversi dell’anno: la prima visita è per la Mostra dei fiori a fine aprile, tornano poi a giugno per godersi i primi momenti di mare mentre le vacanze lunghe sono da sempre quelle di agosto. "A Cattolica – commentano i due turisti – abbiamo trovato un ambiente familiare nel quale abbiamo sempre voglia di tornare. Da ormai 30 anni scegliamo sempre l’hotel Manzoni, qui ci sentiamo a casa".